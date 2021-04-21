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4 года качественных ремонтов в Киеве
4 года
5000+
Закрываем весь спектр задач связанный с ремонтом майнинг оборудования Bitmain и остальных.
Полный этап тестирования Ваших Asic устройств
Оплата только по завершению ремонта по зараннее оговореным ценам
14-30 дней на устраненный дефект
Команда специалистов с 5-ти летним опытом и сертификацией BITMAIN
Ремонт любой сложности и обьемов
Удобный просмотр информации о процессе ремонта
Antminer
t15 , s15 , S11 , T11
Antminer
S11 , T11
Antminer
T19, S19, S19 Pro
Если вы хотите стать нашим партнером, мы будем рады подсказать вам что для этого нужно