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Связаться с нами

Отдел продаж
(093) 170-78-75
Сервис центр
(068) 011-39-42
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    AsicFox Repair Service

    4 года качественных ремонтов в Киеве

    14-30 дней

    Гарантии на установленые детали и услуги

    4 года 

    Опыта наших специалистов

    5000+

    Успешных ремонтов

    Почему мы?

    Закрываем весь спектр задач связанный с ремонтом майнинг оборудования Bitmain и остальных.

    Оформление заявки на ремонт Asic-майнера

    Приём оборудование на сервис осуществляется Новой Почтой или в нашем офисе.

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    Ремонт Систем Охлаждения

    • Ремонт и профилактика СО
    • Проф-ка и замена куллеров
    • Замена радиаторов на платах
    • Проф-ка и замена терм-клея
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    Ремонт и профилактика БП

    • Всех производителей майнеров
    • Любой модели
    • Любой сложности
    • Ориг. запчасти в наличии
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    Ремонт Контрольных и Хеш плат

    • Bitmain: S9, Z11, S15, S17, T17, S19, T19
    • Innosilicon: A8, A9, A10, T2T, T3
    • Ebang: E10.1, E10.2 и другие
    • Dayun: Zig Z1 и другие

    Что мы делаем?

    Ремонт Асиков должны выполнять опытные профессионалы в оборудованных мастерских. Мы помогаем устранить практически любые поломки ASIC-микросхем
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    Качественная диагностика

    Полный этап тестирования Ваших Asic устройств

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    Прозрачный ремонт

    Оплата только по завершению ремонта по зараннее оговореным ценам

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    Гарантия

    14-30 дней на устраненный дефект

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    Квалифицированные инженеры

    Команда специалистов с 5-ти летним опытом и сертификацией BITMAIN

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    Корпоративное обслуживание

    Ремонт любой сложности и обьемов

    Подробнее
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    Контроль в личном кабинете

    Удобный просмотр информации о процессе ремонта

    Какие цены?

    Связаться с нами для уточнения деталей

    Выберите свою модель:

    Antminer 
    S9 (S9i, S9j, S9k)
    Innosilicon
    ИT2T , T3,

    Antminer
     t15 , s15 , S11 , T11

    Antminer
    S11 , T11

    Antminer
    T19, S19, S19 Pro

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    Из за чего выходят из строя Асики?

    Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
    Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
    Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
    Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
    Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
    Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

    Свяжитесь
    с нами

    Если вы хотите стать нашим партнером, мы будем рады подсказать вам что для этого нужно

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